Polícia Civil: "... o homem teria apalpado a vítima, que se desvencilhou do suspeito e vestiu a calça. Ela ainda ficou na academia por algum tempo, mas, ao sair do local, sentiu-se angustiada com o ocorrido"

Quarta 05/02/25 - 12h55

Da Polícia Civil, quarta-feira, 12h54m:



Homem é preso por importunação sexual em academia de Montes Claros



Um homem de 23 anos, suspeito de importunar sexualmente uma mulher, de 37, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Montes Claros, no Norte do estado. O crime ocorreu nessa terça-feira (4/2), em uma academia da cidade.



De acordo com a delegada Karine Maia, a vítima relatou ter sido alvo do abuso durante uma avaliação física, procedimento geralmente exigido por esses estabelecimentos antes do início de atividades físicas.





Importunação





Aos policiais, a vítima contou que, durante medições corporais, o suspeito teria informado que precisava alongá-la, momento em que a deitou em um colchonete e baixou as calças dela até os pés. A mulher estranhou o procedimento e questionou, mas o suspeito alegou que era algo necessário.





Em seguida, o homem teria apalpado a vítima, que se desvencilhou do suspeito e vestiu a calça. Ela ainda ficou na academia por algum tempo, mas, ao sair do local, sentiu-se angustiada com o ocorrido.





Diante disso, a mulher procurou a PCMG e denunciou os atos de importunação sexual que havia sofrido. Os policiais da Delegacia de Plantão em Montes Claros foram então até a residência do suspeito e o conduziram até a unidade policial.





Prisão





A delegada Karine Maia esclareceu que o caso foi avaliado como importunação sexual, tendo em vista envolver atos libidinosos sem o consentimento da vítima. Ainda segundo a policial, já existe outro inquérito que apura fato semelhante atribuído ao mesmo suspeito.





O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.