Dólar, a R$ 5,76, fechou no menor nível desde novembro

Quinta 06/02/25 - 19h11

O dólar caiu novamente nesta quinta-feira (6), alcançando o menor valor desde novembro, enquanto a bolsa de valores teve alta impulsionada por mineradoras.



A moeda norte-americana encerrou o dia cotada a R$ 5,764, com queda de 0,52%.



Após abrir em alta e atingir R$ 5,83 pela manhã, a cotação recuou ao longo do dia, chegando a R$ 5,74 na mínima.



No acumulado de 2025, o dólar já caiu 6,7%, mantendo a tendência de desvalorização observada desde janeiro.



O Ibovespa fechou com alta de 0,55%, atingindo 126.225 pontos, beneficiado pelo desempenho de mineradoras, companhias aéreas e varejistas.



A queda do dólar ocorreu em meio à expectativa pelos dados do mercado de trabalho dos EUA e à decisão do governo Trump de suspender a sobretaxa de 25% sobre produtos do México e Canadá.



No Brasil, a divulgação de dados que apontam desaceleração da indústria e dos serviços ajudou a impulsionar a bolsa, já que um crescimento mais fraco pode reduzir a necessidade de aumentos na taxa Selic.



O Banco Central confirmou um ajuste de 1 ponto percentual nos juros básicos da economia para 14,25% ao ano na reunião de março.