Morte de PM por amigo de infância cresce em repercussão. Era produtor de vídeos, apaixonado por futebol e motos

Sexta 07/02/25 - 7h17

O soldado, de 32 anos, era palmeirense apaixonado, amante do motociclismo e das redes sociais.



Foi executado a tiros nesta quinta-feira, defronte à sua casa, no Jardim Paulistano, Zona Norte de São Paulo.



Era conhecido pelo canal no YouTube “Canal do R Novais” e seus perfis no Instagram e TikTok, onde compartilhava conteúdos sobre a rotina policial e interagia com milhares de seguidores.



Tinha 8 anos na Polícia Militar.



Atuava no Rádio Patrulhamento com Motocicletas.





A execução foi registrada por câmeras de segurança.



O atirador era vizinho e devia R$ 300 a ele, após quebrar o retrovisor de um carro.



Matou, e fugiu, mas foi morto pouco depois em confronto com a polícia.



Autor e vítima eram amigos de infância.