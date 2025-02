Caminhão, que levava cavalos ao nordeste, bateu contra carreta parada no acostamento da BR-251, nesta madrugada. Passageiro morreu no local

Sexta 07/02/25 - 7h24

A equipe do SAMU de Curral de Dentro foi acionada para prestar socorro às vítimas de uma colisão entre caminhão e carreta no km 244 da BR-251, em Santa Cruz de Salinas, na madrugada desta sexta-feira (07).



Um homem morreu e outro ficou ferido após o caminhão em que eles estavam bater na traseira de uma carreta que estava parada no acostamento da rodovia por apresentar falha mecânica.



O caminhão transportava cavalos de São Paulo para Petrolina (PE).



Com o impacto, o passageiro do caminhão ficou preso as ferragens e acabou falecendo no local.



Já o motorista de 55 anos foi socorrido pelo SAMU apresentado escoriações na face e sentido dor no braço.



A vítima foi atendida no local, porém recusou o transporte para o hospital.



Os animais que estavam no veículo não morreram.