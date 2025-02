Agência Nacional de Petróleo constata: alta no preço dos combustíveis atingiu o maior valor nominal desde 2022

Sexta 07/02/25 - 20h45

O brasileiro sentiu a alta no preço dos combustíveis nesta semana.



No Brasil, de maneira geral, o litro da gasolina atingiu R$ 6,35, registrando aumento de R$ 0,15 em relação à semana anterior, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP).





É o maior valor nominal desde 2022, superando os reajustes do ICMS e refletindo a pressão dos custos no setor.



Também realimentou o debate sobre o impacto dos combustíveis na inflação e no orçamento familiar.



E deverá intensificar a busca por alternativas como etanol e veículos elétricos.



A alta ocorreu no cenário de oscilações no mercado internacional e políticas de tributação interna, explicam os analistas.