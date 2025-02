Carro capotou entre Bocaiúva e Guaraciana, neste domingo. Motorista de 23 anos morreu

Domingo 09/02/25 - 12h50

O Posto Avançado de Bombeiros de Bocaiúva foi acionado na manhã deste domingo (09/02), às 07h44min, para atender a uma ocorrência de capotamento de automóvel na rodovia LMG-651, na altura do km 14.



No local, os militares encontraram um automóvel de passeio capotado nas margens da rodovia. O veículo deslocava-se de Bocaiúva/MG com destino a Guaraciama/MG.



Havia dois ocupantes no automóvel, todos adultos.



O condutor, A.G.V.P, de 23 anos, encontrava-se fora do veículo sem sinais vitais, óbito constatado pelo médico do Samu.



Já o passageiro, C.D.L.S, de aproximadamente 25 anos, encontrava-se retido no interior do veículo, consciente e orientado, apresentando um corte contuso no membro inferior esquerdo e contusão no ombro direito.



Utilizando técnicas de salvamento veicular, foi realizada estabilização do automóvel e retirada da vítima com o uso de prancha rígida.



Posteriormente, a equipe do Centro de Operações Aéreas - Ceoa tripulando o Arcanjo 06 assumiu o atendimento da vítima resgatada, a qual foi encaminhada para o hospital Santa Casa de Montes Claros.



Houve apoio da Polícia Rodoviária estadual e Samu de Bocaiúva.