Brasil é o terceiro maior fornecedor de aço para os Estados Unidos e Trump vai anunciar, nesta segunda, nova taxa de 25%

Segunda 10/02/25 - 6h26

O presidente Trump anunciou que todas as importações de aço e alumínio para o seu país serão taxadas em 25%.



A medida, que será formalizada nesta segunda-feira (10), aumenta as tensões comerciais e pode ter reflexos diretamente no Brasil, um dos principais fornecedores do mercado americano.





Trump pretende fortalecer a indústria nacional, retomando políticas protecionistas já adotadas durante o primeiro mandato (2017-2021).



A imposição de tarifas causou prejuízos a exportadores brasileiros, mas acabou sendo revertida.



Países como Canadá, México e China também serão afetados.



O Brasil é o terceiro maior fornecedor de aço para os EUA.



A medida deve gerar impactos no setor siderúrgico e na economia.



Trump sinalizou que pretende adotar "tarifas recíprocas" contra países que impõem barreiras às importações americanas, acirrando a disputa comercial global.