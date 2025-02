Governo pretende reagir com cautela à sobretaxa norte-americana sobre aço e alumínio. E teme forte pressão no mercado de etanol

Segunda 10/02/25 - 6h40

O governo brasileiro recebeu sem maior surpresa o anúncio da aplicação de tarifas de 25% às importações de aço e alumínio.





A decisão já era esperada.



A medida impacte as exportações brasileiras — que somaram US$ 2,8 bilhões em 2024, mas não foi vista como ataque direto ao Brasil, já que afeta todos os fornecedores globais.



O Brasil tem os EUA como um dos principais mercados.



A estratégia será agir com prudência, evitando confronto direto e buscando negociação.



Além do aço e alumínio, o Brasil teme que Trump volte a pressionar pela redução de tarifas sobre o etanol americano, especialmente para atender aos interesses do "Cinturão do Milho", região essencial para sua base eleitoral republicana.