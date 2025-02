Voando no Air Force One, neste domingo, Trump alterou o nome do Golfo do México para Golfo da América

Segunda 10/02/25 - 6h52

Trump, assinou medida neste domingo (9) alterando o nome do Golfo do México para "Golfo da América" em documentos e mapas oficiais do governo americano.



A decisão não obriga outros países e não altera o reconhecimento internacional da nomenclatura histórica.



A assinatura ocorreu a bordo do Air Force One, durante voo para Nova Orleans, onde Trump acompanharia o Super Bowl.



A mudança é velha promessa, antes da posse.





O Google já adotou a nova nomenclatura no Google Maps para usuários nos EUA, seguindo sua política de atualização conforme fontes oficiais.



A alteração depende do reconhecimento no Sistema de Informações sobre Nomes Geográficos (GNIS) para se tornar oficial dentro do governo americano.