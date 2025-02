Preço do diesel já ultrapassa o da gasolina na região metropolitana de BH

Segunda 10/02/25 - 23h07

Desde o aumento dos combustíveis, no início de fevereiro, o preço do diesel disparou em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, ultrapassando o da gasolina e atingindo variação de 34,37%.



O preço médio do diesel na capital está em R$ 6,38, com o valor mais alto registrado em R$ 7,78.



A alta do preço do diesel impacta diretamente o transporte rodoviário, encarecendo o frete e atingindo o preço de mercadorias e serviços.