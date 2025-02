Confiança nas compras online caiu em 2024, confirma pesquisa Serasa. Um bilhão de tentativas de fraude aconteceram em novembro, uma a cada 2,5 segundos

Terça 11/02/25 - 7h15

Compras online cresceram em 2024, mas a sensação de segurança caiu, indicou pesquisa:







Apesar do aumento nas compras online em 2024, a confiança dos consumidores caiu, segundo levantamento do Serasa Experian.



O estudo apontou que 48% dos brasileiros já desistiram de uma compra por desconfiança no site ou aplicativo.







A pesquisa também revelou que quase metade dos consumidores realizou entre uma e três compras mensais no último ano, um crescimento de 1,6 pontos percentuais em relação a 2023.



34% compraram online quatro ou mais vezes por mês, e 17% não possuem uma frequência fixa.





A preocupação com fraudes é fator relevante:



41% temem comprar em sites falsos e não receber os produtos, além de ter seus dados utilizados indevidamente.



Outras inseguranças:



vazamento de informações financeiras (37%), invasão de contas (33%) e exposição de dados cadastrais (23%).



O reconhecimento facial, biometria e impressão digital - disse a pesquisa - são medidas de segurança bem aceitas por 70% dos entrevistados.





Em novembro de 2024, mais de um milhão de tentativas de fraude foram registradas – o equivalente a uma tentativa a cada 2,5 segundos.



Especialistas recomendam que, em casos de fraude, o consumidor registre boletim de ocorrência, conteste a compra com o banco ou operadora do cartão e acione órgãos de defesa do consumidor, como o Procon.