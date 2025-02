Elon Musk apresenta proposta, de quase 100 bilhões, para comprar a empresa de inteligência artificial OpenAi

Segunda 10/02/25 - 23h41

Homem mais rico do mundo, Elon Musk e um consórcio de investidores ofereceram US$ 97,4 bilhões para adquirir a entidade sem fins lucrativos que controla a OpenAI.



Disseram que é tentativa de barrar sua transição para uma empresa lucrativa.



A proposta deve intensificar os atritos entre Musk e Sam Altman, CEO da OpenAI, sobre o futuro do ChatGPT.



Altman ironizou no X, em resposta: “não, obrigado, mas compraremos o Twitter por US$ 9,74 bilhões se você quiser”.



Musk, que cofundou a OpenAI em 2015, deixou a empresa antes de seu crescimento exponencial e lançou sua própria empresa de IA, a xAI, em 2023.