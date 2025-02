Apostas até as 19h: Mega desta terça-feira vai a 47 milhões de reais

Terça 11/02/25 - 7h28

A Mega-Sena tem prêmio de R$ 47 milhões nesta terça-feira.



Os interessados podem fazer apostas até as 19h, em lotéricas credenciadas, no site ou aplicativo da Caixa.



O bilhete simples, com seis números, custa R$ 5, e o valor mínimo para apostas online é de R$ 30.



Jogos com sete números saem por R$ 31,50.



Também é possível apostar em grupo por meio do bolão, com valor mínimo de R$ 10 e cotas a partir de R$ 5.



O prêmio é dividido entre os participantes, e cada um recebe um recibo individual.