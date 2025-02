Quinta 13/02/25 - 7h27

A Mega-Sena desta quinta-feira tem prêmio estimado em R$ 53 milhões.



Os apostadores podem jogar até uma hora antes do sorteio, às 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, ou pelo site ou aplicativo do banco.



O bilhete simples, com seis números, custa R$ 5.