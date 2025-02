Polícia Federal faz operações em Brasília, nesta quinta, por ordem de ministro do STF

Quinta 13/02/25 - 7h42

A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (13), operação para apurar supostos desvios em emendas parlamentares.



Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca em Brasília e no Rio Grande do Sul.



Os alvos não foram revelados.,



Assessor parlamentar teria sido encontrado com parte dos R$ 140 mil apreendidos em dinheiro vivo.



Os mandados foram autorizados pelo ministro do STF Flávio Dino.