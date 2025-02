Reféns americano-israelense, russo israelense e israelense foram soltos nesta manhã pelo Hamas, após troca de acusações

Sábado 15/02/25 - 8h58

O Hamas libertou três reféns israelenses na manhã deste sábado (15), por volta das 5h.



A libertação é parte do acordo de cessar-fogo com Israel na Faixa de Gaza.



Os libertados foram entregues à Cruz Vermelha, que os levou para território israelense, em Khan Younis.







A ação ocorreu após impasse durante a semana: o Hamas, Israel e o presidente Trump trocaram acusações sobre violações do acordo.



O grupo chegou a suspender as liberações, mas mediadores do Egito e do Catar intervieram.





Os reféns libertados são Sagui Dekel-Chen, cidadão americano-israelense, Alexandre Sasha Troufanov, russo-israelense, e Iair Horn, israelense.



Fazem parte de um grupo de 33 reféns israelenses que o Hamas aceitou libertar em troca de 369 prisioneiros palestinos.



Desde 19 de janeiro, já foram feitas seis trocas de reféns e prisioneiros.



Há 76 reféns em Gaza, sendo que metade deles é considerada viva.