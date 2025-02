Sábado 15/02/25 - 10h35

Gostaríamos de informar que fomos solicitados por volta das 20hs do dia 13/02 a atuar em um princípio de incêndio no teto da praça de alimentação do Shopping Ibituruna .



O Corpo de Bombeiros iniciou o deslocamento com viaturas de combate a incêndios, equipe de salvamento e o oficial de serviço.



No entanto, os brigadistas presentes conseguiram controlar as chamas e informaram que não havia mais necessidade de apoio adicional.



Ainda assim, a viatura do CBU prosseguiu até o local para avaliar a situação e, posteriormente repassar as informações para a Companhia de Prevenção do batalhão.