Parentes enterram, em BH, o ciclista mineiro morto em S. Paulo, por assaltantes que levaram seu celular. "A sensação é de roleta-russa". "Não existe tranquilidade no Brasil"

Sábado 15/02/25 - 17h30

O enterro do ciclista Vitor Felisberto Medrado, de 46 anos, na manhã deste sábado (15 em BH), foi marcado por homenagens e clamor por justiça.



O ciclista, assassinado durante um assalto no Itaim Bibi, em São Paulo, reuniu familiares e amigosno Cemitério da Paz, em Belo Horizonte.



Colegas do ciclismo foram vestidos com as roupas do esporte que ele amava.



A irmã de Vitor, Josy Lima, lamentou a violência:



"Ele saiu de casa e não voltou. Tudo por causa de um celular. Não existe tranquilidade no Brasil".





Outro parente resumiu:



"A sensação é de roleta-russa. Poderia ser qualquer um. O Brasil precisa dessa justiça".