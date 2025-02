Morre menino de 14 anos que injetou restos de borboleta no corpo, usando seringa. Foi a 470km de M. Claros

Segunda 17/02/25 - 15h31

Menino de 14 anos morreu a 470km de M. Claros, após dar entrada no Hospital Geral de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele relatou à médica que misturou restos de uma borboleta com água e injetou o líquido na perna com uma seringa comprada em farmácia.



Inicialmente, apresentou um machucado na perna e passou a mancar.



Após uma semana, sentiu-se mal e foi levado ao hospital, onde ficou internado por sete dias antes de ser transferido.



Especialistas dizem que insetos podem conter substâncias tóxicas, representando riscos graves à saúde.



O velório e enterro aconteceram na sexta-feira (14).