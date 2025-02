Vaticano diz que o Papa passou a noite estável, e tomou café nesta quarta-feira

Quarta 19/02/25 - 7h24

O Papa Francisco, de 88 anos, passou sua quinta noite estável no hospital Gemelli, em Roma.Tomou café da manhã nesta quarta-feira (19), informou o Vaticano.O papa foi diagnosticado com pneumonia bilateral, uma infecção que afeta ambos os pulmões e pode dificultar a respiração.O Vaticano já havia mencionado uma infecção polimicrobiana, tornando o tratamento mais complexo.Todos os compromissos públicos do papa foram cancelados até domingo (23), sem previsão de alta.Francisco enfrenta problemas respiratórios recorrentes e já passou por cirurgia para hérnia abdominal em 2023.