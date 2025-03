Sábado 08/03/25 - 7h16

A Mega-Sena deste sábado está acumulada em R$ 7 milhões.



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas, em todo o país ou pela internet.



O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.