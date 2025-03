"A situação é estável em um quadro complexo" - repete neste sábado o Vaticano, após nova "noite tranquila" do Papa

Sábado 08/03/25 - 7h29

Amanhecer de sábado, em Roma, do Vaticano News:







Noite tranquila para o Papa no Hospital Gemelli



Francisco está descansando depois de passar uma noite tranquila. Foi assim que a Sala de Imprensa do Vaticano atualizou o estado de saúde do Papa na manhã deste sábado, 8 de março. Hoje à noite, um boletim será emitido novamente pela equipe médica do hospital romano, onde continua internado.





Noite tranquila para o Papa que está descansando. Esta é a atualização para os jornalistas divulgada esta manhã, 8 de março, pela Sala de Imprensa da Santa Sé sobre a saúde do Pontífice internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral.





Papa: condição estável num quadro complexo; dia entre descanso e oração



Ontem o Pontífice continuou alternando a ventilação mecânica durante a noite e a oxigenação de alto fluxo durante o dia com o uso de cânulas nasais. A situação é estável em um quadro complexo.