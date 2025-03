Agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos travaram tiroteio com homem que viajou para Washington e se aproximou da Casa Branca, na madrugada deste domingo

Domingo 09/03/25 - 9h26

Agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos dispararam contra um homem armado nas proximidades da Casa Branca.



Os tiros ocorreram na madrugada deste domingo (9).



O homem suspeito foi levado a hospital, mas seu estado de saúde não foi divulgado.



Nenhum agente do Serviço Secreto ficou ferido.



O porta-voz do Serviço Secreto informou:



-A polícia de Washington alertou sobre um possível homem suicida viajando do estado de Indiana para a capital, Washington.



- Os agentes secretos localizaram o veículo.



- Na abordagem, o homem sacou uma arma, iniciando o confronto.



O caso está sob investigação.