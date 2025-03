Madrugada de 14 de março terá eclipse total da Lua visível no Brasil. E um segundo eclipse total poderá ser visto também no dia 7 de Setembro

Domingo 09/03/25 - 9h39

Um eclipse total da Lua será visível no Hemisfério Sul na madrugada entre os dias 13 e 14 de março de 2025.



O fenômeno, conhecido como "Lua de Sangue" devido à tonalidade avermelhada que a Lua adquire durante o eclipse, será visível em grande parte da América Latina, incluindo o Brasil.





No Brasil, o eclipse terá início às 00h57 do dia 14 de março, com a fase total ocorrendo entre 3h26 e 4h21.







Para uma melhor observação, é importante estar em local com baixa poluição luminosa e céu claro.







O próximo eclipse lunar total visível no Hemisfério Sul está previsto para 7 de setembro de 2025, sendo observável também em partes da África, Ásia e Austrália.