Vaticano informou que o Papa tem respondido bem ao tratamento, com sinais de recuperação

Segunda 10/03/25 - 6h30

O Papa Francisco apresenta melhora gradual, segundo o Vaticano.



Na madrugada desta segunda-feira (10), foi informado que ele teve uma noite tranquila e continua descansando.



Neste domingo (9), voltou a ingerir alimentos sólidos e acompanhou atividades religiosas por videoconferência.



Durante a manhã, recebeu a visita do Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, e do Arcebispo Edgar Peña Parra.



No restante do dia, seguiu com fisioterapia respiratória e motora.



O último boletim médico destacou que o quadro permanece estável e que ele tem respondido bem ao tratamento, apresentando sinais de recuperação.