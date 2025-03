China reafirmou, hoje, que a ilha de Taiwan, que chama de rebelde, "nunca será um país"

Segunda 10/03/25 - 6h52

A China reafirmou neste amanhecer de segunda-feira o compromisso com a “reunificação pacífica” de Taiwan, mas garantiu que tomará todas as medidas necessárias para proteger sua integridade territorial.



A declaração foi feita pelo Ministério das Relações Exteriores.



Taiwan é reivindicada como parte de seu território, enquanto o presidente taiwanês, Lai Ching-te, defende que apenas o povo da ilha pode decidir seu futuro.



Na semana passada, o chanceler chinês Wang Yi afirmou que Taiwan “nunca será um país” e que apoiar sua independência é uma interferência nos assuntos internos da China.



Pequim tem intensificado a pressão militar sobre a ilha nos últimos anos, promovendo exercícios militares e sinalizando a possibilidade do uso da força.



A China exige que os Estados Unidos cessem a venda de armas para Taiwan e interrompam seus contatos militares com o governo local.