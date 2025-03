Novo primeiro-ministro do Canadá, do Partido Liberal, recebeu 85,9% dos votos

Segunda 10/03/25 - 7h00

Mark Carney, ex-governador dos bancos centrais do Canadá e da Inglaterra, foi eleito líder do Partido Liberal com 85,9% dos votos, tornando-se o sucessor de Justin Trudeau como primeiro-ministro.



A chegada de Carney ao cargo acontece em meio a desafios econômicos e disputas comerciais com os Estados Unidos.



O presidente Trump impôs tarifas de 25% sobre produtos canadenses, exceto nos setores automotivo e energético.



Em resposta, Carney afirmou que manterá tarifas retaliatórias até que a soberania econômica do Canadá seja respeitada.



O novo líder assume após a renúncia de Trudeau, ocorrida em janeiro de 2025, devido a divisões internas e dificuldades econômicas.



Embora não tenha um assento na Câmara dos Comuns, Carney planeja disputar uma vaga em breve.



Sua trajetória no setor financeiro é vista como um trunfo para enfrentar os desafios do país.



Com a eleição, o Partido Liberal ganhou novo fôlego, o que pode levar a um adiantamento das eleições federais previstas para outubro.



Carney promete fortalecer a unidade nacional e proteger o Canadá de ameaças externas.