10h36m, segunda-feira: "Quando a equipe médica do Samu chegou ao local, o motociclista estava em parada cardiorresiratória"

10h36m, segunda-feira, do Samu:



O acionamento foi por volta das 13h30, na avenida Cônego Chaves, no bairro Morrinhos, nesse domingo (09).



Quando a equipe médica do SAMU chegou ao local, o motociclista estava em parada cardiorresiratória.



Os profissionais realizaram as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, porém o homem não resistiu e faleceu no local.