Homem de 55 anos foi atropelado por moto, na Avenida Cula Mangabeira

Segunda 10/03/25 - 22h30

22h25m, segunda-feira, dos Bombeiros:



No final da tarde desta segunda-feira, 10 de março de 2025, por volta das 17h30, uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Montes Claros atendeu uma ocorrência de atropelamento por motocicleta na Avenida Cula Mangabeira, bairro Vila Guilhermina.



No local, a vítima, um homem de 55 anos, estava ao solo na posição de decúbito dorsal, consciente, e apresentava um corte na região occipital, sem indícios de fratura.



Após a avaliação inicial e o atendimento pré-hospitalar, ele foi imobilizado e encaminhado ao Hospital Santa Casa, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.



A Polícia Militar foi acionada para as providências cabíveis relacionadas ao trânsito.



Não foi possível registrar imagens da ocorrência.