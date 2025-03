“A noite foi tranquila e o Papa acordou por volta das 8h” - divulgou o Vaticano, nesta terça-feira

Terça 11/03/25 - 7h28

Manhã de terça-feira em Roma, do Vatican News:





Noite tranquila para o Papa Francisco no Hospital Gemelli



Essa é a atualização da Sala de Imprensa do Vaticano desta terça-feira, 11 de março.



Mesmo com a boa resposta à terapia, no entanto, será necessário continuar em um ambiente hospitalar por mais dias.





“A noite foi tranquila e o Papa acordou por volta das 8h”.



Assim, nesta terça-feira, 11 de março, a Sala de Imprensa da Santa Sé atualizou o estado de saúde do Papa, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro.