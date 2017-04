São estas as manchetes dos jornais nesta sexta-feira, 31 de março de 2017, Dia da Saúde e Nutrição:

LAVA JATO

Folha de São Paulo: “Supremo assume Legislativo e agrava crise na Venezuela”; O Estado de São Paulo: “Lava Jato abre ofensiva contra partidos e cobra R$ 2,3 bi do PP”;

CUNHA

O Globo (Rio): “Moro condena Cunha, e PP pode ter de devolver R$ 2,3 bi”; Zero Hora (Porto Alegre): “Eduardo Cunha é condenado a 15 anos de prisão na Lava-Jato”;

CONSIGNADO

Correio Braziliense (Brasília): “Governo reduz os juros de empréstimo a servidores”; O Dia (Rio): “Consignado fica mais barato para inativo do INSS e servidor federal”; A Tarde (Salvador): “Juros do consignado caem para servidor e pensionista do INSS”.