O governo estuda fracionar a vacina da febre amarela. O Ministério da Saúde alega haver aumento da demanda nos estados. "Dependendo do quantitativo, vamos importar ou fazer o fracionamento", disse o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

5 DOSES

"Essa é uma decisão que vai depender do quanto a gente necessitar nesse momento", completou. Nessa estratégia de fracionamento, já adotada em países africanos, a vacina é diluída de forma que uma dose é transformada em 5.

VALIDADE

Estudos demonstram que, com esse processo, o efeito protetor da vacina se mantém, mas por um prazo muito menor do que a vacina tradicional. Um ano, em vez de 10 anos. A decisão do fracionamento ou não deve ser anunciada terça-feira.