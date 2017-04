Sex 31/03/17 - 16h - Plano da Fifa para Copa do Mundo com 48 seleções prevê repescagem

A Fifa anunciou a proposta final para aumentar o número de participantes na Copa do Mundo para 48 seleções a partir de 2026. As principais diferenças seriam uma vaga direta para a Oceania, além de uma fase de repescagem entre 6 equipes disputando 2 vagas extras.

HOMOLOGAÇÃO

A homologação deste sistema será decidido em 9 de maio, no Conselho da Fifa, no Bahrein. O país-sede continuará se classificando automaticamente para a Copa do Mundo e tomando uma das vagas de seu continente. A maior novidade fica mesmo na fórmula de disputa da fase de repescagem.

REPESCAGEM

Com a exceção da Europa, as outras 5 confederações terão um representante nos playoffs para vagas extras na Copa do Mundo. O 6º participante viria da confederação do país-sede. Ou seja, a Europa só teria participação na fase de repescagem caso um país europeu seja a sede do Mundial.

