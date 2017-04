A diretoria do Cruzeiro repudiou a decisão da Federação Mineira de Futebol de permitir que a torcida do Atlético leve bandeiras, faixas e instrumentos musicais para o Mineirão, no clássico de hoje.

“PARCIAL”

A cúpula da Raposa acusa a Federação de ser “parcial”, uma vez que em situações anteriores a entidade máxima do futebol mineiro havia proibido da China Azul (torcida do Cruzeiro) de utilizar os mesmos objetos no Independência em clássicos diante do Galo.

INCIDENTE

Em nota, o Cruzeiro se isenta de responsabilidade por qualquer incidente que possa ocorrer e repassa uma eventual culpa à Federação Mineira. O clássico de hoje entre Atlético e Cruzeiro está marcado para as 16h e será transmitido pela 98 FM.