Os jogadores do Atlético têm motivos para ver o clássico de hoje contra o Cruzeiro como de extrema importância para o atual elenco. Além de confirmar a evolução do time de Roger Machado, uma vitória neste sábado, às 16h, no Mineirão, encerra o tabu de quase 2 anos sem vencer a Raposa.

INVENCIBILIDADE

São 6 jogos de invencibilidade do Cruzeiro, com 4 vitórias e 2 empates. A última vitória foi no dia 19 de abril, pela semifinal do Campeonato Mineiro de 2015, quando o Galo ganhou por 2 a 1, de virada, no Mineirão.

MELHORAR

Por conta disso, na Cidade do Galo, o pensamento é vencer para melhorar a marca diante da Raposa, já que a 1ª colocação na 1ª fase do Mineiro está garantida. O Atlético é o líder do Estadual com 27 pontos e o Cruzeiro o vice-líder, com 21.