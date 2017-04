Os últimos dados divulgados pelo Ministério do Trabalho mostram que mais de 3,5 milhões de trabalhadores sacaram mais de R$ 5,5 bilhões em contas inativas do FGTS até o dia 24 de março. Os saques começaram em 10 de março. O número de trabalhadores corresponde a mais de 70% do total de 4,8 milhões de pessoas que deveriam receber os valores em março.

SAQUES

A Caixa informou que a maior parte dos trabalhadores, 1,91 milhão, preferiu receber o pagamento em dinheiro. Os demais (1,62 milhão) escolheram o crédito em conta, chegando a mais de R$ 2 bilhões depositados.

CALENDÁRIO

Os primeiros saques estão sendo feitos pelos trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. A partir de 10 de abril será a vez dos nascidos em março, abril e maio. São 7.731.441 pessoas que poderão sacar um total de mais de R$ 11,23 bilhões.