Além da rivalidade natural do maior confronto de Minas, o Cruzeiro defenderá hoje, às 16h, no Mineirão, uma invencibilidade de 6 jogos contra o Atlético. A última derrota do Cruzeiro aconteceu em abril de 2015, no Mineirão, pela semifinal do Estadual (2 a 1).

LIGA

Neste ano, as 2 equipes já se enfrentaram uma vez, e o Cruzeiro levou a melhor, por 1 a 0, pela Primeira Liga. O clássico de hoje, pelo Campeonato Mineiro, será disputado novamente no Mineirão, com mando do Cruzeiro e somente 10% dos lugares reservados aos atleticanos.

SEMIFINAL

Com o empate diante do Uberlândia, fora de casa na última segunda-feira, o Cruzeiro garantiu matematicamente a vaga na semifinal do Estadual, mas perdeu a chance de tirar o Atlético da liderança nesta 1ª fase. Restando duas partidas pela etapa de classificação, a Raposa até poderia igualar os 27 pontos do Galo, mas com uma vitória a menos.