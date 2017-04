Seg 03/04/17 - 14h - Técnico justifica jejum do Atlético em jogos importantes de 2017

O técnico Roger Machado discordou dos questionamentos sobre o time do Atlético não ter conseguido vencer os jogos mais importantes da temporada até o momento. Em 2017, o Galo já encontrou o rival Cruzeiro 2 vezes, mas acabou batido nas 2 oportunidades: na Primeira Liga, por 1 a 0; e no Campeonato Mineiro, por 2 a 1. A outra partida em questão é a estreia do Galo na Copa Libertadores, contra o Godoy Cruz, com empate por 1 a 1.

JUSTIFICATIVA

Apesar disso, Roger não demonstrou preocupação e justificou as circunstancias das partidas mais difíceis do ano. “Conquistar ponto fora na Libertadores, na minha opinião, é importante. A gente pode atribuir os clássicos que não vencemos: um com 20 dias de trabalho; e outro em ocasiões especiais. Não podemos transformar o jogo. Ele valia 3 pontos em uma competição que já estamos garantidos na liderança. Haverá outras oportunidades pela frente e será diferente”, comentou o técnico gaúcho, em entrevista coletiva



