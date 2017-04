O Comitê de Investigação da Rússia informou hoje que identificou o suspeito de ter sido o homem-bomba que deixou pelo menos 14 mortos e 49 feridos, ontem, em estação de metrô de São Petersburgo.

BOMBA

Segundo o comunicado do Comitê, os investigadores "estabeleceram que a bomba artesanal pode ter sido ativada por um homem cujos restos mortais foram encontrados no terceiro vagão do trem.

RUSSO

"Ao mesmo tempo, os serviços secretos do Quirguistão informaram que um cidadão do país centro-asiático poderia ser o autor do atentado que deixou 14 mortos. Provavelmente, o autor do atentado terrorista do dia 3 de abril é um cidadão do Quirguistão naturalizado russo", disse à agência "Interfax", o porta-voz do serviço de segurança do Quirguistão.