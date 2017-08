O Barcelona recebeu hoje 222 milhões de euros, relativos à transferência de Neymar. O jornal espanhol Mundo Deportivo divulgou que o clube catalão vai enviar a documentação necessária para a Liga Francesa poder aprovar a transferência do jogador.

ESTREARÁ

Se tudo der certo, Neymar estreará no Paris Saint-Germain no domingo. Neymar treinou com os companheiros na semana passada e aproveitou os dias de folga com a família em Saint-Tropez, no litoral da França.

LIGA

Domingo, o PSG enfrentará o Guingamp pela Liga Francesa. A Federação Francesa de Futebol confirmou que a Federação Espanhola já emitiu a documentação necessária para a estreia de Neymar.