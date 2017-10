O Superior Tribunal de Justiça Desportiva multou o Cruzeiro em R$ 10 mil pela conduta de seus torcedores na final da Copa do Brasil, no último dia 27 de setembro.

ACERTOU

Na ocasião, um dos objetos arremessados em campo acertou o médico do Flamengo, Márcio Tanure, que precisou receber atendimento. O ocorrido foi relatado em súmula pelo árbitro do jogo.

COMPENSAÇÃO

Tanure foi atingido depois da cobrança de pênalti de Thiago Neves, que garantiu o título ao clube mineiro. Em compensação à multa, a Raposa escapou da possibilidade de ter que jogar fora de Belo Horizonte.

CLÁSSICO

Às 17h de domingo, o Cruzeiro enfrentará o Atlético no Mineirão. O clássico é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.