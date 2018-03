Qui 01/03/18 - 17h - Jogadores do Atlético valorizam e comemoram vitória sobre o Figueirense

A difícil vitória por 1 a 0 ontem à noite, sobre o Figueirense, foi valorizada e muito comemorada pelos jogadores do Atlético. “A equipe se mostrou comprometida para não sofrer gol e ainda conseguimos marcar, o que nos deixa com uma boa vantagem para decidir em casa”, afirmou o volante Adilson.

OBEDIÊNCIA

Para o zagueiro Léo Silva, o time pecou um pouco na saída de bola, mas mereceu o resultado. “Valeu pela solidariedade, objetividade e obediência tática que tivemos em campo para conseguir este resultado e levar uma vantagem para a decisão no Independência”, destacou o defensor.

COROOU

Para o meia Erik, o resultado coroou o empenho do Atlético em campo. “Foi apenas o primeiro tempo de uma decisão, mas valeu demais pela vitória, que nos deixa em boas condições de garantir a vaga atuando em casa”, afirmou Erik. O jogo de volta entre Galo e Figueirense pela 3ª fase da Copa do Brasil será em 14 de março, em Belo Horizonte. Link:



