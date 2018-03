O atacante Fred, do Cruzeiro, está fora do clássico de domingo, às 11h da manhã, no Independência, contra o Atlético, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro.

INCÔMODO

Fred deixou o jogo de estreia na Copa Libertadores, diante do Racing, logo aos 5 minutos devido a lesão muscular na panturrilha direita. O técnico Mano Menezes precisou substitui-lo por Rafael Sobis.

REMOTAS

O médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina, já havia adiantado que as chances de Fred entrar em campo no domingo são remotas. Com a ausência de Fred, Sobis é o mais cotado para ganhar um lugar no time. Raniel corre por fora.