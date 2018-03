A economia brasileira iniciou 2018 abrindo vagas com carteira assinada, segundo dados do Caged divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. O governo informou que, em janeiro deste ano, as contratações formais superaram as demissões em 77.822 vagas.

SALDO

O saldo positivo é a diferença entre as contratações (1.284.498) e as de demissões (1.206.676). Este foi o melhor resultado para meses de janeiro em 6 anos, ou seja, desde 2012.

SETORES

Os números do governo revelam que houve abertura de vagas em 6 dos 8 setores no começo deste ano. O maior número de empregos criados aconteceu na indústria de transformação, e os desligamentos foram registrados principalmente no comércio.