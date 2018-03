São estas as manchetes dos jornais nesta sexta-feira, 2 de março de 2018, Dia de Santa Inês de Praga, do Turismo e da Oração: Folha de São Paulo: “Após 2 anos em queda, PIB brasileiro cresce 1% em 2017”; O Estado de São Paulo: “País cria 77,8 mil empregos no melhor janeiro em 3 anos”;

AGROPECUÁRIA

Estado de Minas: “Agropecuária faz o Brasil voltar a crescer“; O Tempo (Belo Horizonte): “Estado pagará R$ 9,5 milhões para gestores de novas empresas”;

RECESSÃO

O Globo (Rio): “PIB cresce 1%, e país precisa de mais 3 anos para se recuperar”; Correio Braziliense (Brasília): “Campo comanda o fim da recessão no Brasil”; Jornal do Commercio (Recife): “Brasil deixa recessão, mas desemprego ainda desafia”.