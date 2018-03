Será divulgada hoje a 2ª chamada do Prouni. É possível acessar a lista de convocados no site http://siteprouni.mec.gov.br/. Os convocados devem comprovar os dados informados na inscrição até 9 de março na universidade onde estudarão.

BOLSAS

Só assim terão suas vagas garantidas. O Prouni oferece 242.987 bolsas de estudo em 2.976 instituições de ensino particulares. Destas, 113.863 são integrais e 129.124, parciais.

ESPERA

Caso o candidato não seja aprovado na 2ª chamada, poderá manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 16 e 19 de março, no site do Prouni. O resultado da lista de espera será publicado pelas universidades em 20 de março.