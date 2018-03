O atacante Fred teve confirmado o estiramento na panturrilha direita. Com grau de intensidade leve, a lesão vai exigir ao menos 2 semanas de recuperação do atleta.

FORA

Com isto, Fred ficará fora do clássico de domingo contra o Atlético, do jogo contra a URT quarta-feira e da partida contra a Patrocinense, dia 11. Os 3 jogos são válidos pelo Campeonato Mineiro.

RETORNO

A previsão é de que Fred retorne nas quartas de final do Estadual, em 18 de março. Fred se machucou na derrota para o Racing por 4 a 2 na última terça-feira, pela Copa Libertadores.