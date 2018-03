No clássico deste domingo contra o Cruzeiro, válido pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético poderá chegar ao seu 5º jogo seguido sem derrota na temporada.

A fase invicta do Galo teve início depois que Thiago Larghi assumiu o comando do clube em substituição ao técnico Oswaldo de Oliveira, que foi demitido do cargo após o empate em 1 a 1 com o Atlético do Acre, em partida válida pela 1ª fase da Copa do Brasil.

Se vencer ou empatar o clássico com o Cruzeiro domingo, o Galo vai ficar a um jogo de igualar a sua marca obtida no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o clube ficou entre a 33ª e 38ª rodadas sem sofrer derrotas.