O meia Robinho apontou o Cruzeiro como favorito no clássico das 11h da manhã de domingo, contra o Atlético. Robinho levou em consideração o desempenho da Raposa nos últimos jogos e o bom início de temporada.

LIDERA

O Cruzeiro lidera o Campeonato Mineiro com 10 pontos de diferença para o Galo e só perdeu uma partida em 9 jogos na temporada.

RETROSPECTO

Em contrapartida, o Atlético vem de vitória sobre o Figueirense, na Copa do Brasil, e não perde há 4 jogos sob o comando do técnico interino Thiago Larghi. Nos 4 últimos jogos entre Atlético e Cruzeiro, a Raposa perdeu 3 e empatou um.