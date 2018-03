Confira as manchetes dos jornais neste sábado, 3 de março de 2018, Dia de Santa Conegundes e do Meteorologista: Folha de São Paulo: “Ministro do STF inclui Temer em inquérito sobre propina”; O Estado de São Paulo: “Trump ameaça levar mundo a uma guerra comercial”;

AÇO

O Tempo (Belo Horizonte): “Guerra do aço de Trump gera alerta para Minas”; O Globo (Rio): “Decisão de Trump provoca perdas de R$ 1,9 bi”;

PROPINAS

O Liberal (Belém): “STF inclui Temer em inquérito sobre propinas da Odebrecht”; A Tarde (Salvador): “Fachin autoriza uma nova investigação contra Temer”; Diário do Nordeste (Fortaleza): “Janela partidária abre fase de definições das alianças”.